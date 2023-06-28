Назван знак, который вступит в конфликт с начальством: Глоба — если вас уволят, скатитесь на дно

Скорпионы вступили сейчас на непростой путь, который достойно пройдут далеко не все представители зодиакальной системы.

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Как рассказала астролог Тамара Глоба, эти люди вынуждены будут столкнуться с происками недоброжелателей, которые постараются замедлить течение важных для них дел.

Велика вероятность конфликтов с начальством, партнерами в профессиональной сфере, а также с покровителями. Они сочтут, что Скорпионы не уделили им должное внимание и проявили неуважение.

Источник: rsute.ru.