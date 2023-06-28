Коллеги будут вам льстить, но не верьте им: какой знак убаюкают словами, а потом больно укусят — Володина

Львы могут слышать сейчас от коллег много теплых, приятных слов. Однако астролог Василиса Володина убеждена, что расслабляться и радоваться этому представителям зодиакальной системы не стоит.

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Не исключено, что именно так сотрудники хотят усыпить бдительность Львов, а потом больно укусить их в самый неожиданный момент.

В настоящее время Львам не стоит идти на риски, все свои действия необходимо хорошенько обдумывать и анализировать.

Источник: rsute.ru.