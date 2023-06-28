Рог изобилия! Глоба предсказала одному знаку зодиака неземное богатство - неожиданный звонок

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Тельцов наступил счастливый период, когда они могут делать все, что захотят. Судьба им благоволит, фортуна улыбается. Деньги придут.

«Финансы посыплются как из рога изобилия. Причем вести будет еще ближайшие 20 лет. Тельцы еще с теплотой будут вспоминать год Кролика, который развернул их на 180 градусов», - заявила она.

Деньги, по мнению Глобы, могут прийти неожиданно. Как будто кто-то позвонит и сообщит. Тельцам нужно быть просто смелее и не упустить удачу.

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