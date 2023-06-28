Глоба предостерегла один знак: завистники рядом, а вы болтаете — поплатитесь за это

Водолеям следует поменьше делиться с окружающими своими радостями и победами. Слишком велика вероятность обрести новых недоброжелателей и завистников, способных доставить немало проблем уже в недалеком будущем. Об этом заговорила астролог Тамара Глоба.

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Астролог советовала Водолеям быть немного скромнее и находиться в тени, чтобы избежать неприятностей.

Иногда люди переходят из ранга друзей в стан врагов из-за собственной несостоятельности и завистливых чувств, это нужно помнить Водолеям.

Источник: rsute.ru.