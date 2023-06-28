Два знака, для которых 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах — новая эра

Астрологи указали на двух королей фортуны, которые изменять свою жизнь — их ждут новые открытия, интересные проекты и полное тотальное перерождение. Год Водяного Кролика сулит им судьбоносные явления.

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Одними из тех, кто получит шанс найти новую работу и дело по душе, станут Близнецы. Вторая половина года, с августа, станет особенно благоприятной для этого знака зодиака. Их ждет почет и уважение. Белая полоса в жизни Близнецов затянется до 2024 года. Вселенная позаботится о своих фаворитах — они будут купаться в деньгах.