Купаются в богатстве до 2026-го! Глоба — кто набьет карманы деньгами: ищем по дате рождения

Тамара Глоба раскрыла главного везунчика, который будет купаться в богатстве еще как минимум три года, вплоть до 2026-го. Звезды сулят ему деньги, прибыль и высокие заработки. Еще весной этот баловень судьбы совершит мощный старт. Его ждут важные подвижки в карьере.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

При этом Скорпионам (23 октября — 21 ноября) следует позаботиться о личных и деловых партнерах, чтобы замять расхождения в идеях.

Первое полугодие позволит этим везунчикам закрепить финансовое положение. И это весьма позитивно скажется на его деньгах в течение трех следующих лет. Богатеть они будут и весь следующий 2024 год до самого 2026 года.

По материалам РИА Новости