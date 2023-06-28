На коне! С какими знаками зодиака ничего не случится летом и осенью — Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что летом и осенью 2023 года как будто под крылом ангела-хранителя окажутся сразу два знака зодиака — Телец и Скорпион. По ее словам, беды обойдут этих людей стороной.

«Появится возможность проявить себя, некоторым людям сулит повышение. Рядом окажутся люди, которые поддержат. Это будет удачный период — причем, до конца года. Окажетесь как будто на коне», — заявила она.

Скорпионам отдельно Глоба посоветовала быть добрее к людям. Они обязательно ответят тем же.

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