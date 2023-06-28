Володина — знаки, которые повернут жизнь на 180° до 2024 года: их ждет перерождение

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака, которые заживут по-новому: они не стоят на месте.
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Для Тельцов год Водяного Кролика будет достаточно важным, проходным его уж точно не назовешь. Как и несколько последних лет. Изменения, запущенные руками этого знака зодиака еще несколько лет назад, сейчас дадут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах жизни.
«Чего греха таить, вы давно испытываете потребность поменять все! Полностью! Мощно! Сделать что-то по-настоящему большое», — заверила Володина.
В 2023 году Тельцы получат шанс начать свое дело, открыть новую главу в своей жизни.
Скорпионы ощутят важность 2023 года. Этот период будет наполнен счастьем и ощущением мощных энергий, витающих вокруг. Плутон — одна из планет, движение которых описывает жизненные циклы этого знака знака.
И в первой половине года Плутон ненадолго меняет знак, и с учетом того, что это очень редкое событие, оно способно сильно изменить жизнь Скорпионов.
«Плутон открывает ворота продолжительным и глубоким изменениям в вопросах отношений с родителями, вопросах места жительства и даже внутренней основы», — добавила астролог.