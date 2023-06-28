Володина — знаки, которые повернут жизнь на 180° до 2024 года: их ждет перерождение

Василиса Володина в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знаки зодиака, которые заживут по-новому: они не стоят на месте.

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Для Тельцов год Водяного Кролика будет достаточно важным, проходным его уж точно не назовешь. Как и несколько последних лет. Изменения, запущенные руками этого знака зодиака еще несколько лет назад, сейчас дадут полновесные всходы, причем сразу в нескольких сферах жизни.

«Чего греха таить, вы давно испытываете потребность поменять все! Полностью! Мощно! Сделать что-то по-настоящему большое», — заверила Володина.

В 2023 году Тельцы получат шанс начать свое дело, открыть новую главу в своей жизни.