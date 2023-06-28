Только один знак познает скоро неземную любовь: Глоба — ваше счастье удивит всех

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди смогут найти свою судьбу или наладят былые отношения.

Астролог Тамара Глоба увидела, что Весы в скором времени должны совершить переворот в своей личной жизни. Те, у кого были отношения, укрепят их, смогут повернуть союз в сторону созидания и благости. А одиночки встретят любовь своей жизни.

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Весы будут чувствовать себя гармонично с любимыми и наслаждаться каждым моментом, проведенным рядом с ними.

Астролог при этом советовала Весам сильно не терять голову, поскольку из-за этого могут возникнуть финансовые трудности.

Источник: rsute.ru.

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