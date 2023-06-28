Володина предрекла крах в любви одному знаку: серьезный разговор закончится трагедией

Астролог Василиса Володина предупредила Раков, что в настоящий момент им лучше не начинать выяснять отношения со своей второй половинкой. Ничем хорошим это закончиться не может.
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И хотя у Раков сейчас руки чешутся поговорить с любимыми, не делайте этого. Велика вероятность того, что ваша беседа вскоре выльется в серьезный конфликт.
Отложите разговор на время, наступят более благоприятные для этого времена. Возможно, что чуть позже вы вообще осознаете, что были неправы и претензии к партнеру (партнерше) испарятся сами собой.
Источник: rsute.ru.