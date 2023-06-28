Один знак переживет постыдный роман, который все осудят: Глоба назвала жертву любви

Редкое общество не осуждает роман между коллегами. Именно такая интрижка случится с Тельцами, которые не смогут устоять перед очарованием одного из сотрудников или даже начальника.

Не исключено, что Тельцы также вспомнят о старых отношениях, и они разгорятся с новой силой и страстью.

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