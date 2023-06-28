Один знак переживет постыдный роман, который все осудят: Глоба назвала жертву любви

Редкое общество не осуждает роман между коллегами. Именно такая интрижка случится с Тельцами, которые не смогут устоять перед очарованием одного из сотрудников или даже начальника.
Не исключено, что Тельцы также вспомнят о старых отношениях, и они разгорятся с новой силой и страстью.
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Тельцов ждет эмоционально сложное время. Практически во всех ситуациях будут доминировать чувства, а не разум. Такое положение дел неминуемо повлечет за собой проблемы.
Представители знака будут склонны в этот день отодвинуть все важные дела в рабочей сфере и погрузиться с головой в новый роман.
Источник: rsute.ru.