Володина назвала знак, который разорвет отношения со второй половинкой: время слез

Этим людям непременно захочется понять, есть ли у них дальнейшие перспективы со второй половинкой. Астролог рекомендует спрашивать у партнера все то, что его интересует.

Если они не услышат ответа, на который рассчитывали, то решат, что попусту тратят время со своей второй половинкой. Не исключено, что в отношениях они поставят точку.

Источник: rsute.ru.