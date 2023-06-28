Володина назвала знак, который разорвет отношения со второй половинкой: время слез

Василиса Володина. Фото: соцсети

Эти люди должны подумать о своем будущем.

Астролог Василиса Володина поведала, что Овны сейчас будут неудержимо стремиться изменить свою личную жизнь.

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Этим людям непременно захочется понять, есть ли у них дальнейшие перспективы со второй половинкой. Астролог рекомендует спрашивать у партнера все то, что его интересует.

Если они не услышат ответа, на который рассчитывали, то решат, что попусту тратят время со своей второй половинкой. Не исключено, что в отношениях они поставят точку.

Источник: rsute.ru.

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