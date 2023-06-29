Чувственные, властные, неспешные: пять имен мужчин, которые лучше всех целуются

Говорят, поцелуй может многое рассказать о мужчине. Например, стоит ли продолжать с ним встречаться. Некоторые тайны нам приоткрыла астролог и таролог Саона.

Максим — подарит самые чувственные поцелуи

Этот мужчина знает, как угодить женщинам. Максим умеет проявлять чувственность и нежность на всех стадиях отношений. Он не привык торопиться и не сразу подпускает близко к себе новую избранницу. Но если ваши эмоции переплелись, то будьте готовы к самым чувственным поцелуям в вашей жизни.

Максиму нравится, когда все развивается постепенно. Причем он больше настроен доставить удовольствие своей любимой. В этом плане мужчина не жадный. Максим совершенно не считает поцелуи проявлением «телячьей нежности» и юношества. Он четко убежден, что прикосновения губами — это даже более интимный процесс. Мужчина может спрашивать, что нравится его избраннице, а как лучше не делать. У него в запасе несколько видов поцелуев на разные случаи в жизни — от теплого и заботливого до огненного и страстного.

Евгений — использует воображение и обаяние

В любовных вопросах Евгений мастерски использует свою обаятельность и эмоциональность. Он знает, как заставить девушку моментально влюбиться в него, лишь однажды поцеловав ее. В нем бушует юношеская страсть, поэтому он может дразниться уже на первой встрече. Все это подкрепляется сногсшибательной улыбкой, которая заставит вас растаять.

Воображению Евгения можно только позавидовать. Сегодня он поцелует кратко и быстро, а завтра буквально вопьется в любимые уста. Все зависит от его настроения и воображения.

Александр — его поцелуи вы запомните на всю жизнь

Мужчина с этим именем достаточно властный, уверенный в себе и чертовски обаятельный. Александр знает, что женщины его слушаются, чем иногда и пользуется. Его поцелуи такие же, как и нрав, — бурные и темпераментные. Он не привык делать все «слегка». Кроткие, стеснительные поцелуи в щечку можете не ждать от Александра. Его стиль — это неспешные, но полные страсти прикосновения пылкими губами.

Александру важно подчеркивать свое лидерство и мужество через такие ласки. Его женщина запомнит поцелуи и уже не перепутает ни с кем.

Роман — знает, как доставить удовольствие

От него исходит особый магнетизм, приправленный обаянием. Роман умеет удерживать искру в отношениях одним только взглядом. Представьте себе, что происходит, когда он целует свою избранницу! От него летят искры и создается энергетическое поле, не меньше. Мужчина ведет себя достаточно расковано, уверенно и не стесняясь говорит о своих желаниях.

Роман знает, как доставить удовольствие своей женщине. Поцелуи для него — неотъемлемая часть счастливых отношений. Он будет дарить их каждый день, чтобы показать, как ему важно чувствовать тепло любимых губ.

Владимир — целует только наедине

Для Владимира поцелуи — важный интимный процесс. Он не будет демонстрировать их на публике. Максимум, на что можете надеяться, — робкий, быстрый поцелуй. Но вот когда Владимир остается наедине со своей девушкой, начинается совсем другая история. Он щедро одаривает ее поцелуями, с наслаждением вдыхая запах ее кожи и волос. Для него это небольшой акт проявления настоящих чувств, в который он не хочет впускать других.

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Владимир достаточно ревнив и не простит, если узнает о поцелуях его дамы с другими мужчинами. Он приверженец честных отношений, где есть только два человека, уважающих друг друга.

