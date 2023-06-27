Успех в 2024 году: Тамара Глоба назвала только один знак зодиака, которого обласкает фортуна в будущем году

Астролог Тамара Глоба не так давно говорила, что ее прогнозы сбываются практически в девяноста процентах случаев. Настолько они точны.

На днях Тамара Глоба стала гостьей программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», во время которой рассказала, что нас ждет в ближайшем будущем.

Помимо этого, Тамара Глоба дала расклад разным знакам зодиака о событиях второго полугодия 2023 года. Правда, для одного из знаков зодиака Тамара Глоба смогла предзнаменовать уже и 2024 год.

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