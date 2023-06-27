Период заработков и перспектив: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет грандиозный успех во второй половине 2023 года

У Близнецов появятся хорошие возможности, чтобы строить будущее с опорой на близких и любящих людей.

Скорпионы будут чувствовать себя прекрасно на работе, она станет отдушиной. Для Рыб наступающий период хорош тем, что результаты принесут поездки и получение новых знаний.