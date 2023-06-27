Период заработков и перспектив: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет грандиозный успех во второй половине 2023 года

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ближайшие месяцы.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются практически в девяноста процентах случаев, на днях стала гостьей программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Во время ТВ-шоу Тамара Глоба рассказала, как сложится вторая половина года для представителей разных знаков зодиака. Некоторым звезды сулят грандиозный успех.

Для Овнов следующие месяцы 2023 года станут периодом хороших заработков и перспектив.

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У Близнецов появятся хорошие возможности, чтобы строить будущее с опорой на близких и любящих людей.

Скорпионы будут чувствовать себя прекрасно на работе, она станет отдушиной. Для Рыб наступающий период хорош тем, что результаты принесут поездки и получение новых знаний.

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