Два короля фортуны, которые развернут жизнь на 180° в июле — ищем по дате рождения

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом на июль, назвав двух везунчиков, которые изменять свою судьбу. Их ждут большие и значимые перемены. Эти счастливчики не стоят на месте. Работа, карьера, любовь, новые проекты — любое дело принесет им признание и успех.
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Стрельцы завершат в июле все свои старые дела — впереди только новые интересные проекты, которые откроют свежую главу в их жизни. Этому знаку зодиака придется приложить немало усилий, чтобы воплотить все свои планы. Однако выбор, который сделают Стрельцы, будет удачным. И все благодаря транзиту Марса. Ничто не сможет помешать им достичь целей, поэтому беспокоиться не о чем.
«Убедитесь, что ставите перед собой правильные цели», — заверила Кажетта.
На пике своей формы окажутся и Рыбы. Они откроют для себя новые возможности, связанные с карьерой. Это позволит им начать новую жизнь. Единственное, что нужно сделать этому знаку зодиака — сохранять терпение, чтобы в нужный момент насладиться плодами своего труда.
«Будет полезно, если в это время также подумаете о духовном развитии. На пользу пойдет чтение, общение с искусством, духовные практики», — добавила ясновидящая.
Дни рождения Стрельцов выпадает на дату с 22 ноября по 21 декабря.
Дни рождения Рыб выпадает на дату с 20 февраля по 20 марта.
По материалам «СтарХит»