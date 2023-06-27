Два короля фортуны, которые развернут жизнь на 180° в июле — ищем по дате рождения

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом на июль, назвав двух везунчиков, которые изменять свою судьбу. Их ждут большие и значимые перемены. Эти счастливчики не стоят на месте. Работа, карьера, любовь, новые проекты — любое дело принесет им признание и успех.

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Стрельцы завершат в июле все свои старые дела — впереди только новые интересные проекты, которые откроют свежую главу в их жизни. Этому знаку зодиака придется приложить немало усилий, чтобы воплотить все свои планы. Однако выбор, который сделают Стрельцы, будет удачным. И все благодаря транзиту Марса. Ничто не сможет помешать им достичь целей, поэтому беспокоиться не о чем.