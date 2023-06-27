Два короля фортуны, которые развернут жизнь на 180° в июле — ищем по дате рождения

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Они перепишут судьбу.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом на июль, назвав двух везунчиков, которые изменять свою судьбу. Их ждут большие и значимые перемены. Эти счастливчики не стоят на месте. Работа, карьера, любовь, новые проекты — любое дело принесет им признание и успех.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Стрельцы завершат в июле все свои старые дела — впереди только новые интересные проекты, которые откроют свежую главу в их жизни. Этому знаку зодиака придется приложить немало усилий, чтобы воплотить все свои планы. Однако выбор, который сделают Стрельцы, будет удачным. И все благодаря транзиту Марса. Ничто не сможет помешать им достичь целей, поэтому беспокоиться не о чем.

«Убедитесь, что ставите перед собой правильные цели», — заверила Кажетта.

На пике своей формы окажутся и Рыбы. Они откроют для себя новые возможности, связанные с карьерой. Это позволит им начать новую жизнь. Единственное, что нужно сделать этому знаку зодиака — сохранять терпение, чтобы в нужный момент насладиться плодами своего труда.

«Будет полезно, если в это время также подумаете о духовном развитии. На пользу пойдет чтение, общение с искусством, духовные практики», — добавила ясновидящая.

Дни рождения Стрельцов выпадает на дату с 22 ноября по 21 декабря.

Дни рождения Рыб выпадает на дату с 20 февраля по 20 марта.

По материалам «СтарХит»

Читайте также