Этих людей заметит начальство и вознесет: Володина назвала счастливцев по датам рождения

Возможно, Рыбы в настоящий момент испытывают огромную усталость из-за навалившихся дел и работы.

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Однако астролог Василиса Володина утверждает, что представители зодиакальной системы, родившиеся с 20 февраля по 20 марта, получат от этого хорошую отдачу.

Работоспособность и трудолюбие Рыб заметит начальство и не оставит этих людей в дальнейшем. Руководство станет продвигать Рыб по служебной лестнице, помогать им, способствовать повышению дохода.

Источник: rsute.ru.