Что должны сделать Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы в июле — идут по белой полосе

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в прогнозе на июль назвала знаки зодиака, которые должны выполнить то, что им уготовано судьбой. Только так они сумеют достичь душевного равновесия и пройти свое испытание на прочность.
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Стрелец в июле завершит старые дела и начнет что-то новое в своей жизни. На это у него уйдет много энергии и сил, но в итоге проекты принесут хорошие дивиденды. Транзит Марса позволит этому знаку зодиака сделать правильный выбор в жизни.
«Будьте готовы не упустить удачный шанс. Вы должны уделять постоянное внимание здоровью. Ничто не сможет помешать достичь целей, поэтому беспокоиться не о чем. Убедитесь, что ставите перед собой правильные цели», — заверила Кажетта.
Козероги в июле сумеют повернуть ситуацию в свою пользу. Им лишь нужно переключить внимание на карьеру и деловые проекты. Месяц едва ли станет удачным в отношении личных дел. Этот знак зодиака будет занят новыми обязанностями, многочисленными возможностями.
«В карьере все будет под контролем, несмотря ни на что. Необходимо также понимать, что иногда на пути будут возникать и неприятности», — добавила ясновидящая.
Водолеи в июле сумеют сбалансировать и личную, и профессиональную жизнь. Это даст им дополнительное преимущество в достижении успеха в долгосрочной перспективе. Звезды советуют им не жаловаться на судьбу и стараться мужественно противостоять препятствиям, потому что за ними будет награда.
Рыбы сумеют наладить общение с близкими. Их ждут карьерные возможности, они начнут новую жизнь. Звезды советуют им проявить терпение, чтобы в нужный момент насладиться плодами своего труда. Еще одна важная ступень развития — умение мыслить конструктивно, развиваться духовно. Им стоит больше времени уделять чтению, духовным практикам, искусству, поэзии.
По материалам «СтарХита»