Что должны сделать Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы в июле — идут по белой полосе

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в прогнозе на июль назвала знаки зодиака, которые должны выполнить то, что им уготовано судьбой. Только так они сумеют достичь душевного равновесия и пройти свое испытание на прочность.

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Стрелец в июле завершит старые дела и начнет что-то новое в своей жизни. На это у него уйдет много энергии и сил, но в итоге проекты принесут хорошие дивиденды. Транзит Марса позволит этому знаку зодиака сделать правильный выбор в жизни.

«Будьте готовы не упустить удачный шанс. Вы должны уделять постоянное внимание здоровью. Ничто не сможет помешать достичь целей, поэтому беспокоиться не о чем. Убедитесь, что ставите перед собой правильные цели», — заверила Кажетта.

Козероги в июле сумеют повернуть ситуацию в свою пользу. Им лишь нужно переключить внимание на карьеру и деловые проекты. Месяц едва ли станет удачным в отношении личных дел. Этот знак зодиака будет занят новыми обязанностями, многочисленными возможностями.