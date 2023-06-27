Володина — оковы рассасываются: даты рождения тех, кого накроет чистейшая полоса удачи в 2023 году

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на 2023 год, назвав двух везунчиков, которым удастся добиться успеха. Вселенная поддержит их стремления. Их словно окружает магия силы.

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Среди баловней судьбы окажутся Раки (22 июня — 22 июля). Целых 15 лет они выстраивали свою жизнь по камешку, укладывая фундамент прочных отношений со второй половинкой. Они прошли большой путь в сфере партнерства и личной жизни, выступая гарантом стабильности и благополучия. Раки прошли свой напряженный урок: все, что сковывало и давило, постепенно уходит, рассасывается.

Вес год этот знак зодиака будет занять профессиональной реализацией, своей миссией и предназначением. Летом они будут тратить деньги, полученные за чужой счет. Бюджет Раков пополнится благодаря второй половинке. Звезды советуют им проявить бережливость и помнить, что получая что-то в дар, придется идти на уступки.