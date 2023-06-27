Как найти свою самую счастливую купюру - держите в кошельке, деньги пойдут стеной

У каждой денежной купюры есть свой серийный номер. И астрологи уверены, что некоторые числа способны приносить удачу - да такую, что богатство всегда будет водиться в доме.

Финансовую фортуну приносят банкноты, в серии которых есть числа из даты вашего рождения. Смотреть нужно здесь.