Как найти свою самую счастливую купюру - держите в кошельке, деньги пойдут стеной

У каждой денежной купюры есть свой серийный номер. И астрологи уверены, что некоторые числа способны приносить удачу - да такую, что богатство всегда будет водиться в доме.
Финансовую фортуну приносят банкноты, в серии которых есть числа из даты вашего рождения. Смотреть нужно здесь.
Фото: соцсети
Если вы нашли такие деньги, то спрячьте их в кошельке и храните. Считается, что тогда вы ни в чем не будете нуждаться. Удача сама будет идти в руки.
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