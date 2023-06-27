Глоба озвучила знак, который скоро будет купаться в деньгах: увидит все, о чем мечтал

Тамара Глоба рассказала, что Тельцам совсем скоро повезет в денежном плане. Неожиданно на них прольется финансовый дождь, которого представители зодиакальной системы даже не ожидали.

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Тельцы сами обалдеют от средств, которые окажутся на их счетах и в кошельке. Теперь они могут смело купить все, о чем они мечтали ранее, чем и займутся в ближайшем будущем.

Астролог все-таки посоветовала Тельцам не превращаться в транжир и отложить часть денег для новых проектов.

Источник: rsute.ru.