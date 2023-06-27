Любовь, деньги, взлет! Глоба назвала двух главных фаворитов осени — поворот на 180 градусов

Астролог Тамара Глоба заявила, что осенью 2023 года королями фортуны можно будет смело назвать сразу два знака зодиака. По ее словам, дела у этих людей пойдут в гору.

Речь идет об Овнах и Тельцах.

В знаках представителей данных созвездий обосновался Юпитер, который поможет повернуть жизнь на 180 градусов и стать счастливыми.

«Любовь, деньги и взлет по карьерной лестнице обеспечены Овнам и Тельцам, если они не побояться сделать шаг навстречу судьбе», — заявила Глоба.

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