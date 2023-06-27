Что нельзя делать Львам, Девам, Весам и Скорпионам в июле — иначе навлекут горе и несчастье

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова в прогнозе на июль назвала знаки зодиака, которым стоит подключить интуицию, в противном случае, необдуманными действиями они могут навлечь беду. Шестое чувство подскажет им, как выкрутиться из неприятностей.

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Львам в июле придется отстаивать то, во что они верят. Главное — что должны помнить представители этого знака, они не обязаны ни перед кем объясняться или доказывать посторонним свою точку зрения. В июле они смогут преодолеть трудности, продемонстрировав преданность тем, кто им особенно дорог.

Львы должны взглянуть правде в лицо. Прятаться от проблем больше нельзя. То, что они игнорировали в семейных отношениях, выйдет на первый план.

Июль для Дев начнется с преобразований, которые могут принести в будущем драматические события. Их чувства обострятся, благодаря чему представители знака сумеют отличить правду от лжи. Звезды советуют им не спешить делиться своими открытиями и навязывать личную стратегию другим. Это едва ли понравится окружающим, они должны во всем разобраться самостоятельно.