До августа — богатеет, карманы лопаются от денег: Глоба назвала тех, кто озолотится в 2023 году

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

В материалом плане этот знак зодиака будет успешен.

Тамара Глоба в прогнозе на 2023 год назвала знак зодиака, который сорвет денежный куш и будет богатеть день ото дня. Вплоть до августа, всю первую половину года эти везунчики будут купаться в деньгах — удача улыбнется им в финансовом плане.

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Неплохие заработки помогут Стрельцам приобрети то, о чем они давно мечтали — сделать выгодные вложения для дома, в строительстве. Это та сфера, которая заинтересует этот знак зодиака.

Летом у Стрельца будет много поездок, связанных с любовью, работой или увлечениями. Но могут быть и сильные обольщения, поэтому берегите свою семью.

Трудности могут возникнут в октябре — Стрельцам нужно поддержать своих близких.

По материалам РИА Новости

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