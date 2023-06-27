Глоба назвала главного неудачника недели: один знак потеряет деньги, отвернется любимый

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Стрельцам нужно сейчас быть осторожнее с деньгами, так как есть вероятность больших потерь.

Любимый человек может огорчить Стрельцов своими поступками. Чтобы сохранить отношения, Стрельцам придется взять себя в руки и урегулировать сложившуюся ситуацию.

Вместе с тем появится возможность решить какие-то давние неурядицы.

Источник: rsute.ru.