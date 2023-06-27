Меркурий переходит в Рак: Володина назвала самый сложный день новой недели

Астролог Василиса Володина заявила, что новая неделя будет не менее напряженной, чем прошлая. Причем основные события придутся на вторник и среду.
«Связано это с переходом Меркурия в Рак. Лучше всего провести этот день в полном спокойствии», — отметила она.
Володина подчеркнула, что не плохо бы на неделе расслабиться и заняться собственными заботами. В этот период, по ее словам, можно заработать деньги и даже поднять свой уровень жизни.
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