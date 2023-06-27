Меркурий переходит в Рак: Володина назвала самый сложный день новой недели

Володина подчеркнула, что не плохо бы на неделе расслабиться и заняться собственными заботами. В этот период, по ее словам, можно заработать деньги и даже поднять свой уровень жизни.

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