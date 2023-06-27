Сакральные везунчики! Глоба назвала знак зодиака, который повернет свою судьбу на 180 градусов

«У Тельцов появится шанс изменить свою жизнь, повернуть ее на 180 градусов. Причем на протяжении 20 лет им будет благоволить удача», — заявила она.

Если Тельцы планировали великие дела, то самое время их воплощать в жизнь. Глоба подчеркнула, что другого такого шанса может уже и не быть.

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