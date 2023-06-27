Сакральные везунчики! Глоба назвала знак зодиака, который повернет свою судьбу на 180 градусов

Астролог Тамара Глоба заявила, что в ближайшее время у Тельцов сложится все самым наилучшим образом. По ее словам, это сакральные счастливчики, на которые остальные знаки зодиака будут только равняться.
«У Тельцов появится шанс изменить свою жизнь, повернуть ее на 180 градусов. Причем на протяжении 20 лет им будет благоволить удача», — заявила она.
Если Тельцы планировали великие дела, то самое время их воплощать в жизнь. Глоба подчеркнула, что другого такого шанса может уже и не быть.
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