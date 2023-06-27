Глоба назвала главного фаворита Вселенной на ближайшие дни: этот знак увидит деньги, любовь, карьерный рост

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Счастье придет в дом этих людей.

Астролог Тамара Глоба объявила о благословенности пути Львов, который они сейчас выбрали. Сама Вселенная будет помогать этим людям.

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Удачно сложатся деловые переговоры, которые обещают неплохую прибыль в дальнейшем. Если планировали поездку, то можно смело отправляться в путь.

Астролог также предрекла Львам удачу в любви и эпохальную встречу, которая может перерасти в глубокую привязанность и серьезные отношения на долгие годы.

Источник: rsute.ru.

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