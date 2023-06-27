Какой знак допустит грубую ошибку на работе: Глоба — коллеги начнут вас презирать

Овны в ближайшее время могут совершить серьезную ошибку на рабочем месте, рассказала астролог Тамара Глоба.
Этого допускать ни в коем случае нельзя, считает она, поскольку один промах может повлечь за собой целую череду неконтролируемых событий, полных трагических развязок.
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Особенно осторожно Овнам сейчас нужно быть с документами. Не подписывайте ничего, не убедившись в их стопроцентной верности. Ваши просчеты могут сильно повлиять на отношение к вам со стороны коллег.
Источник: rsute.ru.