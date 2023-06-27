Пожелаете врагам добра — они сами низвергнутся: Володина озвучила знак, который восторжествует

Недоброжелатели попытаются вывести представителей знака зодиака на эмоции. Этого допускать ни в коем случае нельзя.

Овнам необходимо быть максимально дружелюбными и на любые выпады улыбаться и желать недругам всего самого хорошего. Это обезоружит врагов, а Овны будут чувствовать себя великолепно.

Источник: rsute.ru.