Пожелаете врагам добра — они сами низвергнутся: Володина озвучила знак, который восторжествует

Овны смогут низвергнуть своих врагов, если будут вести себя сдержанно и доброжелательно по отношению к ним. Об этом поведала астролог Василиса Володина.
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Недоброжелатели попытаются вывести представителей знака зодиака на эмоции. Этого допускать ни в коем случае нельзя.
Овнам необходимо быть максимально дружелюбными и на любые выпады улыбаться и желать недругам всего самого хорошего. Это обезоружит врагов, а Овны будут чувствовать себя великолепно.
Источник: rsute.ru.