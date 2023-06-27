Интриги, провокации, проблемы: вот что предрек Глоба 28 июня

Финальная неделя июня, с 26 сила по 2 июля, - это время интриг, обманчивых историй и бурных жизненных перипетий, рассказывал в своем прогнозе Богдан Глоба. Путь окажется неожиданным, а правда откроется не всем. Причина в том, что планета Марс на небе нагнетает – от него как круги на воде идут волны негатива и агрессии.

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Середина недели будет наполнена провокациями, в частности 28 числа могут прийти интриги, нагрянут происки мошенников, проблемы со связью, сообщил Глоба.