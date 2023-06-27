«Сейчас важно не что сказали, а как»: Василиса Володина 27 июня обратилась к людям

Телеведущая и астролог Василиса Володина в последнюю неделю июня предупреждала людей о том, что напряженная атмосфера сохранится. Квадрат Марса и Урана очень воинственный, это чревато конфликтами и опасностями.
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Но без хороших новостей Володина своих подписчиков в Telegram не оставляет. И во вторник, 27 июня, она поспешила дать расклад на день, чтобы немного успокоить народ.
«Меркурий перебирается в Рак, открывая сезон словесных импровизаций и душевных вечеров под гитару. Сейчас важно не что сказали, а как. На первом месте чтение «с выражением», как завещала первая учительница. Без искренней эмоции разговор сейчас не склеится, даже если речь о заточке ножей», - сообщила Володина.