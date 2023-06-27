Глоба сообщил, кого ждет удача 27 июня: «Не позволяйте сбить вас с пути»

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

Астролог в своем прогнозе сообщил важное.

В последнюю неделю июня потрясений избежать не удастся, гласит прогноз Богдана Глобы. Сын Тамары и Павла Глобы составил гороскоп на период с 26 июня по 2 июля, в котором расставил акценты и предупредил о грядущем. Неделя, если коротко, будет опасной.

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Во вторник, 27 числа, еще есть шансы на удачу. Но не у всех, а лишь у отдельных персон. Глоба-младший дал расклад на день.

«Вторник благоволит тем, кто идет своей дорогой и сохраняет индивидуальность. Не позволяйте никому сбить вас с намеченного пути. Сделки и переговоры возможны ближе к вечеру», - отметил в Telegram астролог.

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