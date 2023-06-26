Создание семьи и рождение детей: Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет личное счастье во второй половине 2023 года

Известный астролог Тамара Глоба в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» дала расклад по всем знакам зодиака, рассказав, каких событий им стоит ждать во второй половине 2023 года.
Судя по расположению небесных светил, личное счастье ждет представителей четырех зодиакальных созвездий.
Львам обещаны хорошие возможности для рождения детей, Весам — для создания партнерства и вступления в брак.
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Хороший период в плане любви у Козерогов, отличное время для пополнения в семье. Умножится семья и у Водолеев, им также рекомендуется заняться прибавлением недвижимости — покупкой или строительством жилья.