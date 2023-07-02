Перемещение Солнца: что нас ждет 2 июля - астролог

Овны

Этот день станет прекрасной возможностью сделать шаг назад, чтобы прояснить ситуации, которые необходимо разрешить. Вы только выиграете от этого, так как скоро настанет время использовать новые возможности. Постарайтесь поскорее связать все концы с концами.

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Львы

Перемещение Солнца в вашу зону общения может помочь вам понять истинную причину проблем, с которыми вы сталкивались в последнее время. Мощные энергии начинают ослабевать и вам может показаться, что у вас валился груз с плеч. Кроме того, влияние Юпитера побуждает вас к общению с другими людьми и, возможно, к сотрудничеству в проекте, который может оказаться удачным.

Стрельцы

Сегодня вам может выпасть шанс проявить творческий подход к финансам, особенно если в последнее время вам пришлось оплачивать дополнительные счета и вы ищете способы приумножить средства. Вам может быть представлена возможность, которую нельзя упустить.