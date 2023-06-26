Любимчики фортуны: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, жизнь которых изменится к лучшему в ближайшие дни

Астролог Тамара Глоба, известная максимальной точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от последних дней июня.
Судя по расположению небесных светил, в любимчики фортуны попали представители трех знаков зодиака. Звезды расположились так, что сулят позитивные перемены Девам, Львам и Козерогам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Девам обещано удачное разрешение всех финансовых вопросов. Львы могут продвинуться в своих самых смелых планах, опираясь на поддержку близкого окружения.
Козерогам преодолеть возникшие трудности поможет руководство.
По материалам vnimanie.pro