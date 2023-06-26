Любимчики фортуны: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, жизнь которых изменится к лучшему в ближайшие дни

Астролог Тамара Глоба, известная максимальной точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от последних дней июня.

Судя по расположению небесных светил, в любимчики фортуны попали представители трех знаков зодиака. Звезды расположились так, что сулят позитивные перемены Девам, Львам и Козерогам.

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