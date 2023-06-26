Любимчики фортуны: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, жизнь которых изменится к лучшему в ближайшие дни

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на финальные дни июня.

Астролог Тамара Глоба, известная максимальной точностью своих прогнозов, рассказала, чего ждать от последних дней июня.

Судя по расположению небесных светил, в любимчики фортуны попали представители трех знаков зодиака. Звезды расположились так, что сулят позитивные перемены Девам, Львам и Козерогам.

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Девам обещано удачное разрешение всех финансовых вопросов. Львы могут продвинуться в своих самых смелых планах, опираясь на поддержку близкого окружения.

Козерогам преодолеть возникшие трудности поможет руководство.

По материалам vnimanie.pro

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