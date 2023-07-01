Ослабла иммунная система: каким знакам зодиака надо срочно заняться здоровьем 1 июля

Сегодня необходимо внимательно следить за своим здоровьем.

Близнецы

Возможна зубная боль из-за переедания сладкой пищи. Избегайте ненужного риска в питании и строго следуйте рекомендациям врача, если они есть. Также не забывайте о физических упражнениях и не игнорируйте даже незначительные недомогания, так как впоследствии это может привести к серьезным проблемам.

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Весы

Здоровье любимого человека может стать источником беспокойства. Ваша поддержка будет оценена по достоинству. Избегайте экстремальных диет, так как это может привести к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Йога поможет вам оставаться здоровыми как психически, так и физически.

Рыбы

Ваша иммунная система ослабла и вам нужно приложить немного усилий, чтобы оставаться здоровыми и подтянутыми. Поход в спортзал, который вы, наверняка, давно планировали, сегодня следует наконец-то осуществить.