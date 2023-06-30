Понесет! Какие знаки зодиака ждет поворот на 180 градусов 30 июня

Этот день звезды советуют посвятить самоанализу.

Девы

Что беспокоит вас, Девы? Если у вас на уме что-то, что вы до сих пор держали в себе, то сегодняшняя пара разговорчивого Меркурия и огненного Марса может побудить вас высказаться. Если речь идет о чем-то личном, выберите человека, которому вы можете доверять.

Весы

Чувствуете напряжение из-за недавних проблем? Если да, то звезды призывают вас позаботиться о себе, высыпаясь, уделяя время своим хобби и готовя здоровую и полезную пищу. Дайте себе возможность восстановить силы в течение этого дня и ближайших выходных и на следующей неделе вы будете готовы работать на полную катушку.

Рыбы

Если некоторые аспекты вашей жизни казались вам неподконтрольными, приготовьтесь к тому, что с сегодняшнего дня вы снова станете хозяином положения. Положение планет относительно вашего знака может принести облегчение, так как вы почувствуете, что к вам возвращаются жизненные силы и чувство направления. В центре внимания — вы сами, поэтому займитесь тем, что приносит вам радость.

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