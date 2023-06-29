Финансовые операции: главные денежные счастливчики 29 июня — ищите себя

Перспективный день в отношении финансов.

Скорпионы

Планирование и организация всех финансовых операций, расходов и доходов станут ключом к успеху. А сегодняшний шанс оказаться в центре внимания — это возможность показать себя с лучшей стороны на рабочем месте с перспективой повышения или финансового бонуса. Поделитесь сегодня своими идеями с начальством.

Козероги

Ваши творческие и предпринимательские способности сегодня на высоте. Сейчас самое время заняться деятельностью, которая усиливает фактор хорошего настроения, финансовые перспективы располагаются именно в этой области.

Водолеи

Вам нужно поговорить с кем-то о своих доходах? Поскольку Венера и Марс находятся в вашей денежной зоне, сейчас самое удачное время для получения необходимого совета. А благодаря динамичному Марсу вы сможете воспользоваться возможностью, которая принесет вам дополнительный доход.

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