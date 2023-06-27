Соединение Меркурия и Марса: что нас ждет 27 июня - пророчество астролога

День, посвященный дому, семье и отношениям с близкими.

Тельцы

Поскольку Венера и Марс находятся в вашем домашнем секторе, сегодняшние обсуждения могут помочь прояснить ситуацию в семейной жизни. Благодаря Меркурию в соединении вы сможете растопить лед в отношениях и проложить путь к взаимопониманию. Нужно приобрести что-то для дома? Сегодня вы сможете сделать потрясающую выгодную покупку.

Львы

Активное соединение Меркурия и Марса идеально подходит для путешествий или просто приятного времяпровождения с партнером или спутником, лучший способ провести этот день – разделить новые впечатления. Вы также можете почерпнуть друг от друга несколько советов и подсказок, которые могут позитивно повлиять на вашу жизнь.

Рыбы

Разговор с близким человеком может привести вас в восторг и расставить все по своим местам. То, что вы узнаете от этого человека, может стать ответом на вопрос, который вас давно мучал или содержать перспективную идею.

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