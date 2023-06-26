Два везунчика по дате рождения — их накроет чистейшая полоса удачи в июле: деньги, любовь

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом на июль, назвав двух баловней судьбы среди знаков зодиака. Им будет удаваться все, за что они возьмутся. Главное — идти вперед.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Весы стоят на пороге важного события в отношениях, которое может вывести их на новый уровень. Звезды советуют этому знаку зодиака проявить силу воли и не сомневаться в себе.