Два везунчика по дате рождения — их накроет чистейшая полоса удачи в июле: деньги, любовь

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом на июль, назвав двух баловней судьбы среди знаков зодиака. Им будет удаваться все, за что они возьмутся. Главное — идти вперед.
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Весы стоят на пороге важного события в отношениях, которое может вывести их на новый уровень. Звезды советуют этому знаку зодиака проявить силу воли и не сомневаться в себе.
«Поскольку Солнце и Венера освещают финансовую сферу, можете почувствовать себя более амбициозными в стремлении к достижению целей», — заверила Кажетта.
Водолеи в июле найдут баланс между личной жизнью и профессиональной. Это даст им важное преимущество в достижении успеха в долгосрочной перспективе.
«Не жалуйтесь на судьбу и старайтесь мужественно противостоять препятствиям, потому что за ними ждет награда», — добавила ясновидящая.
Дни рождения Весов выпадают на даты с 24 сентября по 23 октября.
Дни рождения Водолеев выпадают на даты с 21 января по 20 февраля.
По материалам «СтарХита»