Чего нельзя делать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам в июле — только беду навлекут

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые должны проявить себя.
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Овны в июле завершат все затянувшиеся дела без напряжения. Действовать они будут свободно. Для этого им нужно избегать споров. Овны привлекут внимание противоположного пола, есть возможность закрутить роман. Звезды советуют им поработать над способностью доверять тем, кто их окружает.
Приберечь силы стоить Тельцам. Если они решат настырно настаивать на своем, то рискуют привлечь к себе неприятности. Этому знаку зодиака нужно избегать общения с людьми, которые постоянно пытаются вывести их из себя.
«Личная жизнь может оказаться в центре внимания, особенно если у вас есть на примете кто-то особенный, с кем жаждете проводить больше времени», — заверила Кажетта.
Напряжение в июле ощутят Близнецы. Это побудит их выступить в качестве лидера. Так им удастся привлечь внимание друзей и коллег. Звезды советуют этому знаку зодиака не спешить и проявить осторожность. Близнецы могут набрать себе проектов, взвалив на плечи непосильный труд.
Всплеск активности на службе накроет и Раков. Однако это приведет к появлению неуверенности в собственной значимости, что станет испытанием их стойкости.
«В июле Раков может ждать захватывающий роман, или же они потратят время и энергию на новый проект», — добавила ясновидящая.
По материалам «СтарХита»