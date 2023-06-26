Чего нельзя делать Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам в июле — только беду навлекут

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозом на июль, назвав знаки зодиака, которые должны проявить себя.

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Овны в июле завершат все затянувшиеся дела без напряжения. Действовать они будут свободно. Для этого им нужно избегать споров. Овны привлекут внимание противоположного пола, есть возможность закрутить роман. Звезды советуют им поработать над способностью доверять тем, кто их окружает.

Приберечь силы стоить Тельцам. Если они решат настырно настаивать на своем, то рискуют привлечь к себе неприятности. Этому знаку зодиака нужно избегать общения с людьми, которые постоянно пытаются вывести их из себя.