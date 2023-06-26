Деньги сыпятся золотым дождем — три года, до 2026-го! Фаворит судьбы, который сорвет джекпот: Глоба

Тамара Глоба в прогнозе на 2023 год назвала баловня судьбы, который разбогатеет и будет грести деньги лопатой еще как минимум три года, до 2026-го. Удача сопутствует этому лидеру во всем. Скорпионы окажутся в фаворитах у Вселенной. Только успевай подставлять карманы — монеты сыпятся золотым дождем.

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Будет успех, но могут случиться крупные перемены на службе. Нужно уделить внимание личным и деловым партнерам, потому что могут возникнуть расхождения. Тем не менее первая половина года закрепит финансовое положение Скорпионов, что продлится в течение следующих трех лет.

Также это хороший год для творчества. С лета нужно уделить внимание семье.

По материалам РИА Новости