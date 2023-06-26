Проныра, который развернет жизнь на 180° — кармический узел до середины 2024-го: Глоба

Тамара Глоба в прогнозе на 2023 год назвала знак зодиака, который увидит результат своих дел. Все, чем он делился, все, что он делал для себя и других, — вернется к нему. Это будут и хорошие поступки, и плохие — все зависит от того, как вел себя этот баловень судьбы. Затаиться ему не удастся.

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Весы будут уделять внимание службе — коллектив окажет ему поддержку. Именно на работе этот знак зодиака будет чувствовать себя спокойно. Особое внимание им стоит уделить финансам. Середина года принесет Весам перемены, которые будут иметь отношение к прошлому.

«Заходящий кармический узел будет в Весах, поэтому все хорошее, что вы сделали, продлится полтора года. Будет компенсация: люди, которым вы сделали что-то полезное, придут, чтобы поддержать», — добавила астролог.

При этом вернется не только хорошее. Все зависит от того, как вел себя этот знак зодиака и какими делами запомнился.

По материалам РИА Новости