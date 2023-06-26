Не только гены: какие имена носят вечные красотки — время им не старит

Имя человека может кардинально отразиться на судьбе. Астрологи уверены, что есть имена, обладательницы которых - самые яркие красотки. И даже время не может испортить их шарм.

В первую очередь, речь идет об Элинах. Эти женщины всегда ухаживают за собой. Следят за внешним видом и пресекают любые возрастные попытки испортить их внешний вид.

Время не старит также Екатерин и Анастасий. Считается, что эти женщины обладают невероятной энергетикой, перед которой мужчины падают штабелями.

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