Львы, Скорпионы, Близнецы, Стрельцы и Тельцы — главное преимущество этих знаков: в чем их сила

Астролог Юлия Гикис назвала пять знаков зодиака с особой миссией. Эти везунчики обладают определенным преимуществом перед другими знаками зодиака. И оно заключается в том, что они с рождения притягивают к себе удачу как магнитом. Все дело в том, что их планеты-управители напрямую влияют на везение.

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Главные везунчики Львы. Солнце пребывает в их обители. Поэтому неудивительно, что представители этого знака греются под лучами небесного Светила. Для того, чтобы завоевать чью-то симпатию, Львам достаточно проявить себя. Удача следует за ними по пятам, они яркие, дерзкие, уверенные в себе. Знают, чего хотят и добиваются цели.

Удачливыми по жизни считаются и Скорпионы. Все, что от них требуется — сделать шаг на встречу к мечте. Им всегда везет в деньгах и карьере. Управители это знака — Плутон и Марс, помогают им двигаться в нужном направлении, выбирая самый удачный путь.

Меркурий всегда заботливо приглядывает за Близнецами. Любое желание этого знака зодиака исполняется как по мановению волшебной палочки, стоит им только воспылать какой-то идеей.