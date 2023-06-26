Володина озвучила знак, которому придется выбрать между семьей и работой: это будет непросто

Василиса Володина рассказала о сложном выборе, который предстоит сделать Тельцам.

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Высока вероятность того, что им придется сделать ставку в своей жизни либо на семью, либо на работу. Не исключены ультиматумы со стороны важных для представителей зодиакальной системы людей.

Василиса Володина советует Тельцам проявлять максимум добродетельности и выдержки, если они хотят найти общий язык с окружающими и прийти к взаимопониманию.

Источник: rsute.ru.