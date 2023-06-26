Денежный ливень! Глоба назвала главного лидера 2023 года — будет на коне еще 20 лет

По мнению Глобы, Тельцы даже не поймут, что произошло в ближайшее время. Зато потом они будут вспоминать 2023 год с теплотой и благодарностью.

Этих людей накроет денежный ливень и безграничная любовь.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».