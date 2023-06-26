Денежный ливень! Глоба назвала главного лидера 2023 года — будет на коне еще 20 лет

Астролог Тамара Глоба заявила, что главными лидерами, да и вообще счастливчиками 2023 года стали Тельцы. По ее словам, сейчас у этих людей период, который определит их дальнейшее будущее. Главное, не вскружить себе голову.
«У Тельцов появится шанс изменить свою жизнь. Причем еще 20 лет им будет вести. Жизнь уже не будет прежней», — заявила она.
По мнению Глобы, Тельцы даже не поймут, что произошло в ближайшее время. Зато потом они будут вспоминать 2023 год с теплотой и благодарностью.
Этих людей накроет денежный ливень и безграничная любовь.
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