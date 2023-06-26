Эти люди выйдут из себя и натворят бед на работе: Глоба озвучила знак зодиака, который сам испортит себе жизнь

Близнецы сейчас могут набедокурить на рабочем месте, поведала астролог Тамара Глоба.

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В трудовом коллективе Близнецов в настоящий момент может царить напряженная обстановка. Перепады настроения, которые испытывают Близнецы, могут сильно испортить рабочий процесс.

Астролог сказала, что представителям зодиакальной системы обязательно нужно контролировать свои эмоции, чтобы не усугубить положение. Последствия импульсивного поведения могут быть самыми трагичными.

Источник: rsute.ru.