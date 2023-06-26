Главная миссия Львов, Дев, Весов и Скорпионов в 2023 году — предписано судьбой: Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав главную миссию некоторых знаков зодиака — каждый из них должен сделать то, что предписано судьбой. Только в этом случае они обретут счастье и успех.
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Львы должны обратить внимание на свое здоровье. Многие представители знака засомневаются в делах, которые касаются личных дел, отношений. При этом этот знак зодиака ждет успех вдали от дома. Вплоть до 2026-го Львы будут на высоте. Главной миссией для многих представителей знака станет беременность и рождение детей.
В центре внимания будет все, что связано с этим зодиакальным символом: их сила, обаяние, красота. Пригодится все, чему они учились.
Девы столкнутся с трудностями, которые будут касаться финансовых дел. Эта сложная полоса затянется как минимум на два года. В первую очередь это будет связано с расходами. Все, что заработают Девы, они тут же потратят.
С весны будут крупные перемены на работе: процесс перемен, успеха и бурной деятельности перейдет и на 2024 год. В первой половине осени нужно обратить внимание на здоровье.
Весам нужно уделить внимание близким, всему тому, что происходит дома. На первый план выйдут отношения с семьей и деловыми партнерами. Успех этого знака зодиака на службе будет на прямую связан с поддержкой близких. Весы лучше всего будут чувствовать себя именно на работе, она станет отдушиной. С весны нужно будет обратить внимание на здоровье семьи.
Скорпионы весь год будут уделять максимум внимания вопросам, которые связаны с работой. Первая половина года закрепит финансовое положение этого знака зодиака, что продлится в течение следующих трех лет.
Но может быть запланирован переезд или ремонт. Больше внимания Скорпионам нужно уделять детям. С лета нужно уделить внимание семье.
По материалам РИА Новости